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Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin yakın çalışma arzusu var

31.05.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi" açıklamasını yaptı. Rusya'dan alınan S-400'lere ilişkin de açıklama yapan Çavuşoğlu, "Rus uzmanlar Türkiye'de bulunmayacak. S-400'lerin kontrolü Türkiye'de olacak" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin yakın çalışma arzusu var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni ABD yönetiminin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz" dedi. Çavuşoğlu, ABD'nin "S-400'ü kullanmayın" teklifinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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"YENİ ABD YÖNETİMİNİN DAHA İYİ İLİŞKİ ARAYIŞINI GÖRÜYORUZ"

"Yeni yönetimin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını da görüyoruz, daha iyi diyalog daha iyi ilişki. Buna genel anlamda Suriye de dahil. Önümüzdeki süreçte ya ben Washington'a gideceğim ya da Blinken (ABD Dışişleri Bakanı) buraya gelecek. Tarihi belli değil."

Çavuşoğlu, Biden yönetiminden beklentileri anlattı, sözde Ermeni Soykırımı açıklamasının ilişkileri olumsuz etkilediğini söyledi, "ancak iyi ilişki arayışı var" dedi.

"S-400'LER YÜZDE YÜZ BİZİM KONTROLÜMÜZDE OLACAK"

ABD ile S-400 gerilimi de Çavuşoğlu'nun gündemindeydi.

"S-400'ler yüzde yüz bizim kontrolümüzde olacak. Birçok teknisyeni eğitime gönderdik Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden 'kullanmayın' teklifini kabul etmek mümkün değil."

RUSYA'NIN TÜRKİYE'YE SEYAHAT KISITLAMASI KALKACAK MI?

Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlamasıyla ilgili de konuştu:

"Rusya'nın bize söylediği bu siyasi değil. Uçuş kısıtlaması kararının tamamıyla virüs nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Sonuçta şimdi rakamlar düştü umarım açarlar. Rus turistler açılması için çok baskı yapıyor."

"İHA'LARA BAŞKA ÜLKELERDEN ÇOK TALEP VAR"

Türkiye'nin SİHA ihracatı da gündemdeydi. Çavuşoğlu son durumu anlattı:

"İnsansız hava araçları ile ilgili tüm dünyadan çok talep var Endonezya ve başka ülkelerden ama Romanya ve Polonya konusunda ciddi değişiklik oldu. Savunma sanayi ürünleri satın alırken belirledikleri AB ve NATO üyesi olma kriterini her ikisi de değiştirdi."

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Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden

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