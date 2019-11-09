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Bakan Çavuşoğlu: "ABD petrol gelirleriyle YPG’yi destekliyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2019 16:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başka bir ülkenin petrol zenginlikleri için, ona el koymak için burada olduğunu saklamayan bir ülkeden bahsediyoruz ve özellikle de buradan elde edilen gelirle de YPG, PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini görüyoruz" dedi.Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT-ECO) 24.

Bakan Çavuşoğlu: "ABD petrol gelirleriyle YPG’yi destekliyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başka bir ülkenin petrol zenginlikleri için, ona el koymak için burada olduğunu saklamayan bir ülkeden bahsediyoruz ve özellikle de buradan elde edilen gelirle de YPG, PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini görüyoruz" dedi.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT-ECO) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Antalya’da bulunan Bakan Çavuşoğlu basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD’nin Suriye’de bulunan petrol gelirlerinin YPG’ye verildiğine yönelik iddiaları değerlendiren Çavuşoğlu, "Özellikle oradaki petrol rezervleri için bulunduklarını da itiraf ediyorlar, açıkça söylüyorlar. Başka bir ülkenin petrol zenginlikleri için, ona el koymak için burada olduğunu saklamayan bir ülkeden bahsediyoruz ve özellikle de buradan elde edilen gelirle de YPG, PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Zenginlikler üzerinde kimsenin hakkı yok"
YPG/PKK’nın petrol kaçakçılığı yaptığını dile getiren Çavuşoğlu, "Suriye’nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin bir hakkı yoktur. Biz Türkiye olarak, diğerleri gibi, ABD’nin de itiraf ettiği gibi Suriye’deki Barış Pınarı Harekatını Suriye’nin zenginliklerine el koymak için değil, teröristleri temizlemek için başlattık ve Suriye’nin bölünmesinin önüne geçtik ki Suriye’nin toprak bütünlüğünü çok güçlü şekilde destekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu bölgenin istikrara kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz. ABD’nin, on binlerce kilometre uzaktan gelerek, ’Suriye’nin petrol rezervlerini biz değerlendireceğiz’ demesi uluslararası hukuka aykırıdır. Biz de buna karşıyız. Buralar Suriye halkınındır ve Suriye halkının faydalanacağı şekilde değerlendirilmesi lazım" diye konuştu.

"Soykırım Hocalı’da yapıldı"
YPG’nin ideolojik olarak Suriyeli Kürtleri sürgüne gönderdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bugün soykırımdan bahsedeceksek Hocalı’da yapılan soykırımdıroykırım varsa Hocalı’da Ermeniler yaptı. YPG/PKK Suriye’de etnik temizlik yaptı, buna neden göz yumdunuz?" ifadelerinde bulundu.

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