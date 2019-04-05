Bakan Çavuşoğlu, ABD’deki Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Miami kentinde Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde, Miami Gardens Camii’nde Müslüman toplumunun temsilcileriyle araya geldi. Gerçekleştirilen program hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çavuşoğlu, "Amerikalı Müslüman toplumunun temsilcileriyle Miami’deki görüşmemizde tüm Müslümanların karşı karşıya olduğu sınamaları görüştük. Amerikalı Müslümanların yaptıkları dünyaya ilham veriyor. İslamofobiyle mücadeledeki rollerinin eşsiz ve önemli olduğunu vurguladık." dedi.

