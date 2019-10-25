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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2019 22:21 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede, kırmızı bültenle aranan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist ve ikili meseleler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaretin yanı sıra kırmızı bültenle aranan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist ve ikili meselelerin ele alındığı belirtildi.

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