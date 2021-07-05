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  4. Bakan Çavuşoğlu açıkladı! Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti

Bakan Çavuşoğlu açıkladı! Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti

05.07.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu açıkladı! Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz’ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz’ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.


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