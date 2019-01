Bakan Çavuşoğlu: Adana mutabakatı işimize yarar

Tuba ATAV/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adana mutabakatının detaylarını anlattı. Çavuşoğlu, "Mutabakatın ekinde bildirim var. En sonunda da 'Eğer anlaştığımız alanlarda adım atılmazsa Türkiye, Suriye içinde gerekli harekatı yapma hakkını saklı tutar, ya da yapacaktır' diyor. İyi uygulandığı zaman bu bizim işimize yarar" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demirören Medya Ankara Temsilciliğini ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme planından, Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin son detaylara, Venezuela'da yaşanan siyasi krize kadar pek çok konuyu değerlendirdi. ADANA MUTABAKATI Bakan Çavuşoğlu, Rusya lideri Vladimir Putin'nin gündeme getirdiği Adana mutabakatının detaylarını anlattı. Çavuşoğlu, mutabakatın ekinde bildirim olduğuna vurgu yaparak, "En sonunda, 'Eğer anlaştığımız alanlarda adım atılmazsa Türkiye, Suriye içinde gerekli harekatı yapma hakkını saklı tutar, ya da yapacaktır.' diyor. Bu bölümü tek taraflı bir madde fakat çok açık, net bir şekilde burada teröristleri barındırmayacağını, diğer ülkelerden gelenlerin Suriye üzerinden Türkiye’ye geçmeyeceğine dair çok net taahhütler de var. Bu taahhütleri de yerine getirmiş. Çok sayıda PKK'lıyı da teslim etmiş. Bu mutabakat imzalandığında zaten Öcalan orada değildi, yoktu ve 'bir daha gelmesine de izin verilmeyecek' deniliyordu" dedi. Çavuşoğlu ''Bu bizim şu anda işimize yarar mı?'' sorusuna ''Karşımızda bir Suriye devleti yönetimi varsa, bizim işimize çok yarar. İyi uygulandığı zaman işimize yarar.'' diye cevap verdi. 'YPG, KENDİSİNE YENİ MÜTTEFİKLER ARAMAYA BAŞLADI' Çavuşoğlu, YPG'nin bu süreçte hem rejimle hem Rusya ile ilişkisinde çift taraflı oynadığını söyleyerek, "Bir gerçek var; YPG, ABD’nin çekilmesini öngörerek er ya da geç, kendisine yeni müttefikler aramaya başladı. Rusya’yla da görüşmeye çalışıyorlar. Putin o gün 'Kürtlerin Suriye rejimi ile diyaloğuna önem veriyoruz' dedi; ama Kürtleri mi kastetti, YPG’yi mi kastetti. Geçmişte Rusların YPG ile ilişkileri iyiydi, biz onlara bu konuda sitem edince 'ABD’nin kontrolüne girmesinden iyidir' diyorlardı. Amerikalılar da tersini söylüyordu. Ama Ruslar anladılar ki YPG’liler her tarafla oynuyor, çiçek atıyor, her iki tarafı da kullanmaya çalışıyor" dedi. 'RUSYA GÜVENLİ BÖLGEYE KARŞI DEĞİL' Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Suriye'de güvenli bölge oluşturulması fikrine karşı olmadığını da belirtti. Çavuşoğlu, ''Ruslar güvenli bölgeye karşı değil. Zaten ABD'nin açıklamasından sonra güvenli bölgeyle ilgili açıklamalara bakansanız, özellikle Türkiye’nin endişelerinin karşılanması gerektiğini söylüyorlar. Güvenli bölge konusunda Rusların bir karşıtlığı yok. Moskova’daki toplantıda da bunu gördük'' diye konuştu. 'GÜVENLİ BÖLGE OLURSA, SURİYELİ KÜRTLER DÖNER' Bakan Çavuşoğlu, detayların 5 Şubat'ta yüksek düzeyli ortak çalışma grubunda ele alınacağını söyledi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra 300 binden fazla Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü belirten Çavuşoğlu, ''Bu bölgelere 300 bin kişi dönüyorsa, düşünün Fırat’tan Irak sınırına kadar bu alanda, bu derinlikte bir güvenli bölge olduğu zaman çok sayıda insan döner. Böyle bir durum olduğunda en çok da kimler döner biliyor musunuz? Türkiye’deki Suriyeli Kürtler döner. Çünkü YPG, bunların dönmesini istemiyor. Çünkü YPG ile bunlar aynı ideolojiye sahip değiller.'' dedi. 'BAZI BATILI ÜLKELER HTŞ'YE DESTEK VERİYOR' İdlib'de HTŞ'nin ne olacağına ilişkin soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, ''Dağılınca nereye gidecekler? En büyük soru bu. Onları ne yapacağız? Rusların ortak harekat teklifi var. Rusların görüşü belli; ‘Bunları burada temizleyelim' diyor. Kaynak ülkelere baktığımız zaman 'bize gelmesinler de ne olursa olsun' diyorlar. Ama ne olacağı konusunda bir fikirleri yok. İlk başta tamamen serbest bırakıyorlardı; ama Brüksel ve Paris saldırılarından sonra bu işin ciddiyetini anladılar. Önceleri hesap bile sormuyor, bırakıyorlardı. Şimdi ise bunları istemiyorlar. Haklı olabilirler. Bazı Batılı ülkeler, İdlib muhtırasının bozulması için HTŞ'lileri teşvik ediyorlar. Para veriyorlar, destek veriyorlar. HTŞ'nin güç kazandığını düşünmüyorum; ama saldırganlaşma olabilir. Belli bölgelerden çekilmek zorunda kaldılar. Tekrar oraya dönmeye çalışıyorlar" dedi. 'GEREKLİ TELKİNLERDE BULUNDUK, TEDBİRLERİ ALDILAR' Bakan Çavuşolu, Kuzey Irak'ta Duhok yakınlarındaki Türk askeri üssüne yönelik PKK provokasyonuna ilişkin çok yönlü soruşturmaların sürdüğünü aktarak, şunları söyledi: "Kuzey Irak yönetimi tarafından da yönetilen bir soruşturma var; ama biz arkasında PKK’nın olduğunu, PKK’nın kışkırtmasıyla, provokasyonuyla bunun gerçekleştiğini biliyoruz. Ama sonuç olarak kimler ne yaptı, bunları ortaya çıkarmak için kendi kaynaklarımız da, kendi birimlerimiz de çalışıyor. Basın toplantısında kendisi de açıkladı Neçirvan Barzani; onlar da bir kapsamlı soruşturma başlattılar. Bunun bir an önce neticelenmesi gerekiyor; ama bir daha olmaması için de gerekli telkinlerde de bulunduk. Onlar da gerekli tedbirleri aldılar. Üzerindeyiz, takip ediyoruz.'' ifadelerini kullandı. 'FBI, FETÖ SORUŞTURMASINDA CİDDİ' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma konusuna da değindi. Bakan Çavuşoğlu, ''Bizim söylemimiz üzerine mi yaptılar, kendileri mi yaptılar bilmiyorum. Ayrıca bunlarda daha önce çalışan Amerikalı öğretmenlerin, bunlarla ilgili de çok ciddi şikayetleri oldu. Onlardan mı kaynaklandı, o kısmını bilmiyoruz; ama bir gerçek var ki bu konuda FBI ciddi'' dedi. 'BUGÜN VENEZUELA'YA YARIN BAŞKA BİR ÜLKEYE OLUR' Bakan Çavuşoğlu, son günlerin en sıcak konusu Venezuela'da yaşanan siyasi gelişmelere de değindi. İddiaların aksine Ankara'nın Maduro'yu Türkiye'ye getirme gibi bir planı olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Böyle bir hazırlığımız yok. Bunlar tamamen ortalıkta konuşulan şeyler. Türkiye bu konuda düşüncelerini açıkça söyledi. Bizim burada itirazımız şudur; Maduro seçimle iş başına geldi. 'İdeolojisi politikaları bizimle örtüşmüyor, dolayısıyla biz bunu yok sayalım', olmaz. Seçimlere katılmak isteyen herkes katıldı, fırsat eşitliği de oldu, muhalefetten insanlar da vardı o zaman. Muhalefetin zayıf olduğunu kendileri kabullendiler, bazı görüştüğümüz kişiler oldu. Neticede seçimle işbaşına geldi. 'Ben onu sevmedim, içeriden birisini, seni cumhurbaşkanı yaptım, sana yetki veriyorum' olmaz. Bu, bugün Venezuela’ya olur, yarın başka ülkeye olur. Bu tür dışarıdan müdahaleleri meşrulaştırmamak lazım, bizim itirazımız buna." diye konuştu. 'BİZ 'MADURO SÜPER ADAM' DEMEDİK' Maduro'nun da demokrasi, ekonomi gibi konularda çok eksiklerinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Bakan Çavuşoğlu ''Maduro veya bu tür rejimleri savunduğumuzdan değil. Hiç demokratik olmayan bir sürü baskıcı rejimler var, onlarla çok iyi araları. Sisi kaç kişiyi hapse attı, kaç kişiyi öldürdü, meydanda kaç kişiyi alnından vurdu? Biz 'Maduro süper adam' demedik ki. Maduro seçimle geldi ki seçime de herkes katıldı, adam yanlış politika uygular veya başka bir politika uygular. Yanlış politika uygulayan tüm rejimlere karşı aynı tutumu sergiliyorsan haklısın.'' dedi.