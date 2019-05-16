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Bakan Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Greminger ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 21:44 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Thomas Greminger ile görüştü.Finlandiya’da düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 129.

Bakan Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Greminger ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Thomas Greminger ile görüştü.
Finlandiya’da düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 129. Toplantısı’na katılmak üzere başkent Helsinki’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Thomas Greminger ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan Greminger ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "AGİT’in gündemi hala çok yoğun. Katılımcı devletler olarak çeşitli sınamalarla karşı karşıyayız. AGİT’in daha verimli çalışmasını sağlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

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