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Bakan Çavuşoğlu, AGİT Toplantısı’na katılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 11:51 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava’da gerçekleştirilen AGİT 26.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava’da gerçekleştirilen AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere dün akşam saatlerinde Slovakya’nın başkenti Bratislava’ya geldi. Bakan Çavuşoğlu bugünkü temasları kapsamında ise AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantı öncesi Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak tarafından karşılandı. Çavuşoğlu’nun AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı Birinci Genel Oturumu kapsamında konuşma yapması bekleniyor.

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