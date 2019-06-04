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Bakan Çavuşoğlu Alanya’da ailesiyle bayramlaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 12:56 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı’nın ilk gününü Antalya’nın Alanya ilçesinde geçiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, babaevinde ailesiyle ve akrabalarıyla bayramlaştı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını Alanya ilçesi Türkler Mahallesi’ndeki Arabi Camii’nde kıldı.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününü Antalya’nın Alanya ilçesinde geçiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, babaevinde ailesiyle ve akrabalarıyla bayramlaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını Alanya ilçesi Türkler Mahallesi’ndeki Arabi Camii’nde kıldı. Bakan Çavuşoğlu, çıkışta vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti. Daha sonra babası Osman Çavuşoğlu’nun Türkler Mahallesi’ndeki evine giden Bakan Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte ağabeyi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Çavuşoğlu, kardeşi Hayri Çavuşoğlu ve akrabalarıyla bayramlaştı. Ailesi ile çekildiği fotoğrafı da hesabından paylaşan Çavuşoğlu,” Aziz milletimizin ve tüm ümmetin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

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