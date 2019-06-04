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Bakan Çavuşoğlu Alanya’da hemşehrileriyle bayramlaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaştı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı’nı memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde geçiriyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı’nı memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde geçiriyor. Bayram namazının ardından AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı’na gelen Bakan Çavuşoğlu, burada partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. Yaklaşık 200 kişiyle bayramlaşan Çavuşoğlu, ardından Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen protokol bayramlaşma programına katıldı. Protokolle bayramlaşan Çavuşoğlu, vatandaşların da bayram tebriğini kabul etti.
Bayramlaşma törenine Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

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