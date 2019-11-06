Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli golf merkezi

Bakan Çavuşoğlu, Turkish Airlines Open'ın çok prestijli bir turnuva olduğunu ve geleneksel hale geldiğini söyledi. Turnuvanın açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, turnuvanın 7'nci kez Antalya'da düzenlendiğini söyledi. Türk Hava Yolları'nın dünyada en fazla sayıda destinasyona uçan havayolu şirketi haline geldiğine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Türk Hava Yolları golf turizminin Türkiye'de ve Antalya'da çok büyük destekçisi oldu. Türkiye'de golf sporunun starlarını ağırlamamıza olanak sağladı. Turkish Airlines Open'ın katılımcı sayısı her sene artıyor. Bu sene 25 ülkeden 75 oyuncu katıldı" dedi.

Antalya'nın dünyanın birçok yerinden misafir ağırladığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Senede 13 milyonun üzerinde turist ağırlıyoruz. Bu sene rakamın 14 milyona yükselmesini bekliyoruz. Antalya'da rafting, tenis, futbol, bisiklet, golf gibi spor dalları da turizmin gelişmesinde önemli. Aynı zamanda Demre, Noel Baba'nın doğum yeri. Biz güneşi ve muhteşem sahillerimiz, denizimizle tanınıyoruz. Bunlara ek olarak Antalya'nın tarihsel anlamda çok önemli merkezleri var. Antalya sadece Avrupa'da değil dünyada önemli golf merkezi haline gelmiş durumda. Farklı, profesyonel ve amatör golf turnuvalarının düzenlendiği şehir. Ben de golf oyuncusuyum ve bu turnuvanın Antalya'da düzenlenmesine Antalya adına çok seviniyorum. Bu turnuvada dünyanın en iyi golfçülerinden çok şey öğreniyorum, onların da benim hatalarımdan çok şey öğrendiğine eminim."

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise muhteşem ve benzersiz bir turnuvada golf severlere iyi bir hafta diledi. Turnuvanın son iki sene şampiyonluğunu kazanan Justin Rose ise Türkiye'de 2012'den bu yana muhteşem turnuvalara katıldığını dile getirdi. Turnuvanın gittikçe güçlendiğini anlatan Justin Rose, "Son iki turnuvanın şampiyonuyum, geçen sene ilk defa defansta yer aldım. Bu sene ikinci defa aynı rolü oynuyorum. Rakiplerim de son derece başarılı oyuncular. Benim için çok heyecanlı bir turnuva olacak. Ben de sonuçları heyecanla bekliyorum" diye konuştu.