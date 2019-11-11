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Bakan Çavuşoğlu Antalya’da ‘Geleceğe Nefes’ için ağaç dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 14:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Antalya’nın Alanya ilçesinde ağaç dikimi gerçekleştirildi.Alanya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Antalya’nın Alanya ilçesinde ağaç dikimi gerçekleştirildi.
Alanya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Çavuşoğlu, törenin ardından üniversitenin bahçesinde Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Geleceğe Nefes’ kampanyasına katıldı. Burada konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanım biz şuanda Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi’ndeyiz, sizlerin teşrifleriyle kurulan üniversitemizde biraz önce sahada ve masada güçlü dış politikasını öğrencilerimizle paylaştık. Şimdi bizde geleceğe nefes diyerek buradan gençlerimizle beraber, Valimiz, Milletvekillerimiz, üniversite rektörlerimiz ve Alanya Belediye Başkanımız ve tüm yetkililerimiz ile beraber ağaç dikiyoruz. Bugün Antalya’da 203 bin ağaç dikilecek. Şuan itibariyle vatandaşlarımızın da destekleriyle 240 bine ulaştık. Öyle görülüyor ki yıl sonuna kadar 400 bin civarında ağacı ‘Geleceğe nefes olmak’ için Antalya’da arkadaşlarımız ile birlikte dikmiş olacağız. Buradan Ankara bulunan tüm konuklara sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından Çavuşoğlu beraberindeki heyet ve öğrenciler kampüs içindeki fidanları toprağa verdi. Ardından Çavuşoğlu, kampüs girişindeki alanda kendi adının verdiği zeytin fidanını toprakla buluşturdu.

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