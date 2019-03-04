HABER

Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 22:08 | Son Güncelleme

PROJE TANITIM TOPLANTISINA KATILDI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde otelde düzenlenen toplantıda Cumhur İttifakı AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Güler, altyapıdan, ulaşıma, turizm destinasyonlarından, Asi Nehri ıslahına kadar her ilçe için ayrı ayrı hazırlanan projelerini basına ve halka tanıttı.

Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (3)

PROJE TANITIM TOPLANTISINA KATILDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde otelde düzenlenen toplantıda Cumhur İttifakı AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Güler, altyapıdan, ulaşıma, turizm destinasyonlarından, Asi Nehri ıslahına kadar her ilçe için ayrı ayrı hazırlanan projelerini basına ve halka tanıttı.
'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM'
Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Hatay'ın inanç turizminden kültür turizmine, spor turizminden doğa turizmine, deniz turizminden birçok turizme alınanda çok daha iyi faydalanabileceğini belirterek, "Ama dün akşamdan bu yana Hatay’da yaşadığım hayal kırıklığını da söylemek zorundayım. Şu andaki belediyecilik anlayışı ile Hatay bu fırsatlardan yararlanabilir mi? Çok üzüldüm gerçekten siyaset olsun diye söylemiyorum. Hatay’ın yollarını görünce çok üzüldüm. Bugün iyi yönetilemeyen ülkelerdeki şehirlerin yolları bile Hatay’ın yollarından daha iyi oldu. Hatay bunu hak etmiyor. O yüzden Hatay hak ettiği bu yenilikleri yakalamalıdır" diye konuştu.
'6 OK SÖZDE KALMIŞ'
CHP'li belediye başkanlarını eleştirerek 31 Mart'ta değişimin yakalanması gerektiği vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Hatay, Gaziantep gibi olmak istiyor. Kahramanmaraş, Adana, Mersin gibi olmak istiyor. Sakın ha sakın Hatay, Muğla gibi olmasın. Aydın, İzmir, Bursa’da Nilüfer gibi olmasın, Ankara da Çankaya gibi olmasın. Yani CHP gibi karanlık zihniyetlerin olduğu yerler gibi artık Hatay olmasın. Bunun içinde 31 Mart’ta bu değişimi yakalamalıyız. Bu ne kibir, bu ne küstahlık ben böyle bir şey görmedim. Bunlar diyor ya 6 ok hepsi var. Halkçılık var, milliyetçilik var. Hepsi sözde kalmış. Ama inanıyorum ki, 31 Mart’ta Hatay halkı hemşerilerimiz öyle bir tokat atacak ki, haddini bildirecek. Sandığa gömecek ki o zaman belki insanlıktan nasibini alabilirler. 'Efendim bizde milliyetçilik var' diyorlar. Sizin nereniz milliyetçi? Bugün aday gösterdikleriniz ortaya çıkıyor. İşte fotoğraflar. Bölücü başının posterleri altında siyaset yapıyorsunuz. Sizin adaylarınız içinde DHKPC’li var. PKK’lı var. Siz bir defa ittifakı PKK ile yaptınız. FETÖ ile yaptınız. DHKPC ile, TİKKO ile ne kadar terörist varsa. Ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar hain varsa onlarla ittifak içindesiniz. Bu mu milliyetçilik ? "
'HATAY’DA BELEDİYECİLİK EKSİK'
Bakan Çavuşoğlu, Hatay'ın kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, "Hatay, serhat şehridir. Medeniyetlerin burada başladığı ve yaşadığı bir şehirdir. Hatay’ın tek ihtiyacı vardır, o da belediyeciliktir. Hatay’ın tek eksiği vardır. O da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki eksikliktir. Hiçbir şey yapılmamasıdır. Bir şehirde hiçbir şey yapılamaz mı? Memleketin bir evladı olarak utandım. Muğla’da pis sular denize akıyor. Aydın’da Kuşadasında ceşme suları tuzlu. Hangi çağda yaşıyoruz? Bu çağda bu şehirlerimizi geri görmekten utanç duyuyoruz. İzmir’de CHP’liler artık isyan ediyorlar. Gelin artık diyorlar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (3)Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (3)Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (3)Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (3)

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Bakan Soylu: “Eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapılmış”Bakan Soylu: “Eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapılmış”
Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (2)Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (2)

En Çok Okunan Haberler

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.