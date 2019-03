Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (3)

PROJE TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde otelde düzenlenen toplantıda Cumhur İttifakı AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Güler, altyapıdan, ulaşıma, turizm destinasyonlarından, Asi Nehri ıslahına kadar her ilçe için ayrı ayrı hazırlanan projelerini basına ve halka tanıttı.

'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM'

Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Hatay'ın inanç turizminden kültür turizmine, spor turizminden doğa turizmine, deniz turizminden birçok turizme alınanda çok daha iyi faydalanabileceğini belirterek, "Ama dün akşamdan bu yana Hatay’da yaşadığım hayal kırıklığını da söylemek zorundayım. Şu andaki belediyecilik anlayışı ile Hatay bu fırsatlardan yararlanabilir mi? Çok üzüldüm gerçekten siyaset olsun diye söylemiyorum. Hatay’ın yollarını görünce çok üzüldüm. Bugün iyi yönetilemeyen ülkelerdeki şehirlerin yolları bile Hatay’ın yollarından daha iyi oldu. Hatay bunu hak etmiyor. O yüzden Hatay hak ettiği bu yenilikleri yakalamalıdır" diye konuştu.

'6 OK SÖZDE KALMIŞ'

CHP'li belediye başkanlarını eleştirerek 31 Mart'ta değişimin yakalanması gerektiği vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Hatay, Gaziantep gibi olmak istiyor. Kahramanmaraş, Adana, Mersin gibi olmak istiyor. Sakın ha sakın Hatay, Muğla gibi olmasın. Aydın, İzmir, Bursa’da Nilüfer gibi olmasın, Ankara da Çankaya gibi olmasın. Yani CHP gibi karanlık zihniyetlerin olduğu yerler gibi artık Hatay olmasın. Bunun içinde 31 Mart’ta bu değişimi yakalamalıyız. Bu ne kibir, bu ne küstahlık ben böyle bir şey görmedim. Bunlar diyor ya 6 ok hepsi var. Halkçılık var, milliyetçilik var. Hepsi sözde kalmış. Ama inanıyorum ki, 31 Mart’ta Hatay halkı hemşerilerimiz öyle bir tokat atacak ki, haddini bildirecek. Sandığa gömecek ki o zaman belki insanlıktan nasibini alabilirler. 'Efendim bizde milliyetçilik var' diyorlar. Sizin nereniz milliyetçi? Bugün aday gösterdikleriniz ortaya çıkıyor. İşte fotoğraflar. Bölücü başının posterleri altında siyaset yapıyorsunuz. Sizin adaylarınız içinde DHKPC’li var. PKK’lı var. Siz bir defa ittifakı PKK ile yaptınız. FETÖ ile yaptınız. DHKPC ile, TİKKO ile ne kadar terörist varsa. Ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar hain varsa onlarla ittifak içindesiniz. Bu mu milliyetçilik ? "

'HATAY’DA BELEDİYECİLİK EKSİK'

Bakan Çavuşoğlu, Hatay'ın kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, "Hatay, serhat şehridir. Medeniyetlerin burada başladığı ve yaşadığı bir şehirdir. Hatay’ın tek ihtiyacı vardır, o da belediyeciliktir. Hatay’ın tek eksiği vardır. O da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki eksikliktir. Hiçbir şey yapılmamasıdır. Bir şehirde hiçbir şey yapılamaz mı? Memleketin bir evladı olarak utandım. Muğla’da pis sular denize akıyor. Aydın’da Kuşadasında ceşme suları tuzlu. Hangi çağda yaşıyoruz? Bu çağda bu şehirlerimizi geri görmekten utanç duyuyoruz. İzmir’de CHP’liler artık isyan ediyorlar. Gelin artık diyorlar" dedi.