Bakan Çavuşoğlu Artık İsrail'in pervasızlığına dur demek gerekiyor

Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde farklı dinlere mensup ibadet yerleri olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, “Sinagoglar, havralar, kiliseler var. İşte burada Kadriye'de aynı şekilde Dinler Bahçesi var. Hem mescit, hem havra hem de kilisenin küçüğü var. Bunda ne zarar var? Biz bu kadar hoşgörü gösterirken, artık İsrail'in bu pervasızlığına tüm dünyanın tepki göstermesi gerekiyor. Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucunda İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz, kutsal davalarımızı, milli davalarımızı bırakmayız ve inşallah bu konularda hiç merak etmeyin Türk dış politikasının Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her sorunun üstesinden geleceğine yönelik inancınız tam olsun. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.