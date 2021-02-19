Bakan Çavuşoğlu: Artık Türkiye, oyunları kuran Türkiye'dir

Çavuşoğlu, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, teşkilatla ve yol arkadaşlarıyla her zaman gurur duyduğunu söyledi.

Yaklaşık 19 yıldır halka yapılan hizmetlerde gençlerin büyük emeği bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ileriki yıllarda da gençlerin hizmet noktasında önemli katkıları olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kadınlara ve gençlere çok önem verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ülke yönetiminde ve partinin her kademesinde kadınlar ile gençlere yer verildiğine işaret etti.

Erdoğan'ın sadece Türkiye'de değil dünyada da gençliğin sesi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İslam İşbirliği Teşkilatında bu dönem gençlik konseyi kurulmuştur. Bugün 61 ülkede faaliyet gösteren bu gençlik kurullarının başında da yine gençlik teşkilatımızdan yetişmiş, sevdiğimiz ve gurur duyduğumuz Taha Ayhan kardeşimiz görev yapmaktadır." diye konuştu.

AK Parti'li kadroların sadece yaşadıkları ilçeye, ile değil, 83 milyona karşı sorumluluğu bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Reisimiz, liderimiz, davamızın lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman söylediği gibi Türkiye Türkiye'den büyüktür, dolayısıyla bizim sorumluluğumuz da büyüktür." diye konuştu.