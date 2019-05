Bakan Çavuşoğlu: “Askeri bir müdahale Venezuela halkının kanını dökecektir”

“Venezuela sorununun diyalog yoluyla çözüleceğini düşünüyoruz”

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile Venezuela’da yaşanan iç karışıklığı konuştuğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Tüm muhataplarımızla Venezuela’daki durumu konuşuyoruz. Son gelişmeler sadece bizi değil, tüm dünyayı endişelendiriyor. Bugün Venezuela yönetimiyle diplomatik ilişkilerini kesen ülkeler bile Venezuela’da herhangi bir askeri müdahaleyi desteklemiyor. Tam tersine böyle bir müdahalenin karşısında olduğunu söylüyorlar. Sonuçta askeri bir müdahale ya da dışarıdan bir müdahale Venezuela halkının kanını dökecektir. Tüm ülkelerde aynı görüş hakimdir. Hal böyleyken dışarıdan bir yönetim değişikliği Venezuela’yı ancak kaosa sürükler. Hatta bir sivil savaşa sürükleyebilir. Bu yalnız Venezuela için değil, bölge için bir felaket olacaktır. Mevcut yönetimle ideolojik veya başka konularla farklı düşünceler içerisinde olanlar olabilir. İdeoloji olarak biz de her ülkeyle aynı çizgide değiliz ama tüm ülkelerle ilişkileri en iyi şekilde geliştirmektir bizim görevimiz. Prensip olarak da darbelere, askeri müdahalelere, bir ülkeye yönelik dışarıdan müdahaleye karşıyız. Venezuela sorununun diyalog yoluyla çözüleceğini düşünüyoruz. Maduro da bu diyaloğa açık. ABD’li muhataplarımıza da bunu söylüyoruz. Bu yolla Venezuela’ya yeniden istikrar getirilebilir” şeklinde konuştu.

ABD ile Suriye’de güvenli bölge konusundaki görüşmelere ilişkin ise Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Amerika’nın Suriye’den çekilmesi ya da asker sayısının azaltılması ve güvenli bölge dahil bu konuları ele alan bir görev gücümüz var. Görev gücümüzde her iki taraftan Dışişleri Bakanlığı, askerler, istihbarat var. Bu toplantılar neticesinde artık karşılıklı yazılı bir şekilde görüşler paylaşılmaya başlandı. Tamamen her konuda mutabık olduğumuz söylenemez. Ama bu görüş alışverişleri ve karşılıklı görüşlerin paylaşılması neticesiyle yakınlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Amerika’nın en son bize ulaştırdığı önlemlere yönelik cevabımızı tüm kurumlarımızla beraber hazırlıyoruz. Üzerinde çalışıyoruz. Henüz her konuda mutabık değiliz ama ilerleme kaydediyoruz.”