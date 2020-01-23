Bakan Çavuşoğlu: "Ateşkese uyulduğu sürece Libya'ya ilave asker gönderilmeyecek"

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya silah ambargosu ve yaptırım kararı olduğunu anımsatarak, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2259 sayılı kararı, Libya'da istikrar için tüm üye ülkelerin diğer aktörlerle, yani Hafter ile bağlantılarını kesmeleri, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve (Başbakan) Fayiz es-Serrac'ı desteklemeye çağırıyor. Ama en önemli konu ve kriter, çatışmaların durması ve ateşkestir. Herkes ateşkese uyduğu sürece, Libya veya diğer ülkelere yönelik yaptırımları konuşmayacağız, siyasi sürece ve bu sürecin hızlandırılmasına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Libya konusunda Berlin'de yapılacak bakanlar seviyesindeki toplantının tam tarihinin organizasyonu yapan Almanya tarafından belirleneceğini aktaran Çavuşoğlu, yapılması fikrini destekledikleri bu toplantının şubatın ilk haftasında olabileceğini söyledi.

MOSKOVA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da ateşkese uyulduğu sürece bu ülkeye ilave askeri danışman ve birlik gönderilmeyeceğini bildirdi.

- "Libyalılar birlikte çalışmalıdır"

Türkiye'nin Libya'daki askeri birliklerine yönelik de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, bu ülkedeki askerlerin sayısını artırmayacaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, "(Libya'da) ateşkese uyulduğu sürece şimdilik hiç kimsenin askeri danışman, birlik veya başka ülkelerden paralı asker göndermeyeceği, hiçbir şekilde daha fazla ilave personel sağlanmayacağı konusunda anlaştık. Herkes taahhütte bulundu." diye konuştu.

Libya konusunda Cenevre'de yapılacak 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının ateşkes için önemli olacağına işaret eden Çavuşoğlu, bu toplantının ateşkesin desteklenmesi ve iki taraf arasında temas hattının belirlenmesinde önemli rol oynayacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve Libya UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac arasında güveni güçlendirmek için genel olarak bu toplantının önemli olacağına da dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İlk görüşme elbette önemli, bu girişimi biz destekledik. Umarım bu işe yarar. Libyalılar birlikte çalışmalıdır, farklı odalarda farklı binalarda olmamalılar. Onlar bir araya gelmeli, kalıcı bir barış, ateşkes ve kalıcı siyasi çözüm için birlikte çalışmalıdırlar."