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Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan Bayrak Günü'nü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Can Azerbaycan'ın Bayrak Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" - "Türkiye Azerbaycan'dır, Azerbaycan ise Türkiye"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Bayrak Günü'nü tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Antalya'da bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Azerbaycan'ın 9 Kasım Bayrak Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın Bayrak Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade'nin "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez" sözünü hatırlatan Çavuşoğlu, 101 yıl önce göndere çekilen şanlı Azerbaycan bayrağının, tüm ihtişamıyla göklerde dalgalandığını ve bundan sonra da dalgalanmaya devam edeceğini dile getirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kederde bir, sevinçte bir' sözüyle ifade edilen ve umumi lider Haydar Aliyev'in 'Tek millet, iki devlet' tanımıyla güçlenen kardeşliğimizi daha yüksek seviyelere çıkarmak, hem ortak mirasımıza hem de gelecek nesillere olan borcumuz ve görevimizdir. Çünkü azadlığımız, geleceğimiz, eminmanlığımız birbirine bağlıdır. Türkiye Azerbaycan'dır, Azerbaycan ise Türkiye."

Bakan Çavuşoğlu'nun ardından söz alan mevkidaşı Memmedyarov da Antalya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tebrik mesajı için Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Üç renkli Azerbaycan bayrağı, 9 Kasım 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti toplantısında kabul edilmişti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlık elde eden Azerbaycan, cumhuriyet döneminde kabul edilen bayrağı, 1991'de tekrar milli bayrak olarak benimsemişti. Ülkede 2009'da 9 Kasım, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile "Devlet Bayrak Günü" ve resmi tatil ilan edilmişti.

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Azerbaycan Bayrak Günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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