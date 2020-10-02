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Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan isterse yardım etmekten çekinmeyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 14:52 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalarla ilgili olarak "Azerbaycan'ın kendi topraklarını almak için gerekli gücü var. Ateşkes için Ermenistan'ın işgal ettiği bu topraklardan çekilmesi lazım. Azerbaycan bizden talepte bulunursa yardım etmekten çekinmeyiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan isterse yardım etmekten çekinmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

'DESTEK VERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ'

Azerbaycan ve Ermenistan meselesinde biz bu sorunun barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz. Azerbaycan'ın kendi topraklarını almak için gerekli gücü var. Ateşkes için Ermenistan'ın işgal ettiği bu topraklardan çekilmesi lazım. Azerbaycan bizden talepte bulunursa yardım etmekten çekinmeyiz

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