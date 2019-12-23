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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Memmedyarov ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2019 12:50 | Son Güncelleme

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 8.

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 8. Toplantısı kapsamında Tiflis’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 8. Toplantısı’na katılmak üzere dün akşam saatlerinde Tiflis’e geldi. Bakan Çavuşoğlu bugünkü temasları kapsamında, Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 8. Üçlü Toplantısı sonrasında bakanlar basın toplantısı düzenleyecek.

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