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Bakan Çavuşoğlu: Batı Şeria Filistin toprağıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2019 12:37 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Batı Şeria Filistin toprağıdır

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır" dedi.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak edeceğim" sözlerine tepki gösterdi. Çavuşoğlu açıklamasında, "Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu’nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir.

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