Bakan Çavuşoğlu: Batı Şeria Filistin toprağıdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak edeceğim" sözlerine tepki gösterdi. Çavuşoğlu açıklamasında, "Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu’nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir.

Haber: ANKARA, (DHA)-

