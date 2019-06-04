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Bakan Çavuşoğlu, bayrama baba ocağında girdi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 12:40 | Son Güncelleme

BAKANDAN AİLE POZU Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geleneğini bu yıl da bozmadı.

Bakan Çavuşoğlu, bayrama baba ocağında girdi (3)

BAKANDAN AİLE POZU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geleneğini bu yıl da bozmadı. Baba Osman Çavuşoğlu, ağabeyleri Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Çavuşoğlu, kardeşleri Hayri Çavuşoğlu, Uğur Çavuşoğlu, Şükrü Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ve ailenin diğer fertleriyle Türkler Mahallesi'ndeki baba evinde, aile pozu verdi. Bakan Çavuşoğlu aile fotoğrafını "Aziz milletimizin ve tüm ümmetin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

FOTOĞRAFLI

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