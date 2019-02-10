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Bakan Çavuşoğlu: ”Bizim ittifakımız sırtını Kandil’e dayayanlarla değildir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 22:04 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ”Bizim ittifakımız vatana, millete ihanet içerisinde olanlarla değildir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ”Bizim ittifakımız vatana, millete ihanet içerisinde olanlarla değildir. Bizim ittifakımız sırtını Kandil’e dayayanlarla değildir. Bizim ittifakımız PKK’dan talimat alan teröristlere ve onlarla destek verenlerle değildir. Vatanını milletini seven ülkenin ve milletin bekasını düşünen vatan, millet, Türkiye, bayrak sevdalılarıdır” dedi.

Alanya’nın Oba Mahallesi’nde hizmet verecek olan Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi binası açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, elle elle vererek birlik ve beraberlik olursa hizmetlerin art arda geleceğini aktardı.

“Hepimiz bir gün Hakk’ın rahmetine kavuşacağız”
Milletin ve Alanyalıların da huzur içinde yaşayacağını belirten Çavuşoğlu, ”Milletimiz de huzurlu olur, Alanyalılar da huzur içinde yaşar. Alanya’ya gelen konuklarımız da aynı huzur ve güveni hisseder. Bu dünyanın öteki tarafı da var. Tüm çalışmalarımızda bunu unutmayarak hareket ediyoruz. Hepimiz bir gün Hakk’ın rahmetine kavuşacağız. Doğum varsa ölüm de var, ama vefat eden insanlarımızın da hak ettiği bir şekilde, tüm defin işlemlerinin yapılması da önemlidir. Hasta yakınlarında olduğu gibi vefat eden kişinin yakınlarının da son görevini huzur içinde yapabilmesi çok önemlidir. Adem Murat Yücel’in kazandırdığı tesis bu bakımdan anlamlıdır. Ayrıca burada ihtiyaç duyulursa otopsi de yapılacaktı. Vefat edenlerin yakınlarının dinlenebileceği tüm imkanlar var” dedi.

“Kazanan Alanya, Antalya olacak”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in tüm hizmetlerinde yanında olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, ”Türkiye’nin birçok ilinde ilçelerinde ittifak gereği adayları belirledik. Alanya’da Cumhur İttifakı adayı Adem Murat Yücel’dir kendisini tebrik ediyoruz. Başarılı çalışmaların devam edeceğinden şüphemiz yok. Yine Antalya’da Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel’dir. Bize düşen de gece gündüz çalışarak Alanya’da Adem Murat Yücel, Antalya’da Menderes Türel diyeceğiz. Kazanan Alanya, Antalya olacak. Biz de tüm hizmetlerin de her zaman kardeşlerimizin yanında olacağız. Onlarla işbirliği yaparak Cumhur İttifakı anlayışı içinde Antalya’mıza Ankara’dan gelecek hizmetleri birlikte koordine edeceğiz, birlikte çalışacağız. İşte birlik beraberlik budur” diye konuştu.

Konuşmasını Cumhur İttifakı hakkında sürdüren Çavuşoğlu şunları kaydetti:
”İttifakımız menfaat ittifakı değildir. Bizim ittifakımız milletledir, milletin bekası içindir. Bizim ittifakımız vatana millete ihanet içerisinde olanlarla değildir. Bizim ittifakımız sırtını kandille dayayanlarla değildir. Bizim ittifakımız PKK’dan talimat alan teröristlere ve onlarla destek verenlerle değildir. Vatanını milletini seven ülkenin ve milletin bekasını düşünen vatan millet Türkiye bayrak sevdalılarıdır. İnşallah sadece seçime kadar değil sonuna kadar hedefimize ulaşacak kadar devam edecektir.”

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