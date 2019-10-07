Bakan Çavuşoğlu: Bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

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