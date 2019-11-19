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Bakan Çavuşoğlu Brüksel’e gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 11:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 20 Kasım’da Brüksel’de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 20 Kasım’da Brüksel’de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanları toplantısında, Londra’da 3-4 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısının son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi öngörülüyor. Bakan Çavuşoğlu’nun Brüksel’de bulunacağı süre zarfında muhataplarıyla ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

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