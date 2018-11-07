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Bakan Çavuşoğlu Brunei'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 10:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brunei Sultanı Hacı Hassan el-Bolkiah tarafından kabul edildi - Çavuşoğlu, Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof ile görüştü

BANDAR SERI BEGAWAN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Brunei'de çeşitli temaslarda bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof ile görüştü.

Çavuşoğlu daha sonra Brunei Sultanı Hacı Hassan el-Bolkiah tarafından Istana Nurul Iman Sarayı'nda kabul edildi.

Görüşmelerde karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yapılması, yatırımların artırılması, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

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Bruney Dato Erywan Yusof Dışişleri Bakanı Hacı Hassan el-Bolkiah Mevlüt Çavuşoğlu

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