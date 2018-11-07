Bakan Çavuşoğlu Brunei'de

BANDAR SERI BEGAWAN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Brunei'de çeşitli temaslarda bulundu.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof ile görüştü.
Çavuşoğlu daha sonra Brunei Sultanı Hacı Hassan el-Bolkiah tarafından Istana Nurul Iman Sarayı'nda kabul edildi.
Görüşmelerde karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yapılması, yatırımların artırılması, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.
AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?
Freud kitaplarıyla kadınları tuzağına düşürdü
Bu karede öyle bir detay var ki…
Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu
İstanbul'da kimler aday olacak? AK Parti'de Binali Yıldırım, CHP'de Muharrem İnce sesleri
ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?
75 gündür kayıp olan belediye işçisinin cesedi bulundu! Olayın ardından yeni bir gizem çıktı
40 yıllık eşini balyozla öldüren koca: Beni tehdit ediyordu
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Apple'dan çok konuşulacak iPhone XR kararı: Üretimi kesiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum