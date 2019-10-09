Bakan Çavuşoğlu: "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin, “Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak. Ayrıca Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bu bölgeye dönmesi de mümkün olacak. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir’de Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü. Çavuşoğlu ve Boukadoum baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Libya konusunda Cezayir’in rolünün önemine işaret eden Çavuşoğlu, Berlin’de bu yıl içinde yapılması planlanan Libya konulu uluslararası konferansa mutlaka Cezayir’in de davet edilmesi gerektiğini ısrarlı bir şekilde söylediğini aktardı. Dün akşam Cezayir’de yatırım yapan firmaların temsilcileri ile bir araya geldiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “İstisnasız hepsi burada yatırım yapmaktan çok memnunlar. Özellikle Cezayir devletinin ve halkının kendilerine verdiği destek ve güvenden dolayı ayrıca çok mutlular. Türk firmalarının buradaki başarısını gören üçüncü ülkelerin firmaları da Türk firmalarıyla birlikte Cezayir piyasasına girmeye çalışıyorlar. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Firmalarımızı kardeş Cezayir’e daha fazla yatırım yapmaları için teşvik etmeye devam edeceğiz. Burada Cezayir’in başlattığı ekonomiyle ilgili, yatırımlarla ilgili reformlar ve attığı adımlar bana göre Türkiye’den daha fazla yatırımcının gelmesini teşvik edecektir” dedi.

“Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin, "Suriye’nin kuzeydoğusunda maalesef bir terör yapılanması var. Bu bize yönelik çok ciddi bir tehdit ve ABD’nin kendilerine verdiği silahları biz Türkiye’de yakalıyoruz. Çünkü PKK ile buradaki yapılanmaların hiçbir farkı yok. Terör örgütü şu anda bulunduğu bölgedeki insanlara da büyük bir zulüm içinde. 300 binden fazla Suriyeli Kürdü de kendilerini desteklemedikleri için sürgüne gönderdiler, Türkiye’de yaşıyorlar. Bu bölücü bir terör örgütüdür. Esas amacı Suriye’yi bölmektir, ki biz Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Tüm bu sebeplerden dolayı biz buraya bir harekatı başlatma kararı almıştık. ABD Başkanı Trump buradan çekileceklerini ve burada bir güvenli bölgeyi de birlikte oluşturmak istediklerini söyleyince ABD ile güvenli bölge konusunda bir müzakere başlattık" açıklamasını yaptı.

“İlgili ülkelere Suriye dahil bildirimlerde bulunacağız”

“Bu sürecin ABD’nin bizi sadece oylama süreci olduğunu görünce Cumhurbaşkanımız, Trump’a bizzat kendisi ‘Sizinle müzakerelerde bir netice alamayacağız, siz bunlara destek vermeye devam ediyorsunuz dolayısıyla biz artık kendi başımıza bu harekatı başlatacağız’ dedi” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu, her şeyden önce bizim BM şartından ve BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımızdır. Harekatımızı, operasyonumuzu da bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Uluslararası hukuk çerçevesinde gerek askerlerimiz, gerek biz Dışişleri Bakanlığı olarak, BM dahil ilgili ülkelere, Suriye dahil bildirimlerde bulunacağız. Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak. Ayrıca Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bu bölgeye dönmesi de mümkün olacak. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler. Bu şekilde de Suriye’nin sınır bütünlüğüne önemli bir katkıda bulunacağız.”