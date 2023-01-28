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  4. Bakan Çavuşoğlu: Bu hem ahlaksızlıktır hem de alçaklıktır

Bakan Çavuşoğlu: Bu hem ahlaksızlıktır hem de alçaklıktır

28.01.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "İsveç, Hollanda, Danirmarka'da olanları görüyorsunuz. Bu menfur eylemleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek akıl tutulmasıdır. Başka inançlara gelince olmaz suç, ama bizim yüce dinimiz İslam'a kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e gelince ifade özgürlüğü. Bu hem ahlaksızlıktır hem de alçaklıktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın "Genç Diplomatlar Akademisi" Projesi kapsamında "Girişimci ve İnsani Dış Politika" konulu programda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu "İsveç, Hollanda, Danirmarka, batıda olanları görüyorsunuz. Bu menfur eylemleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek akıl tutulmasıdır. Başka inançlara gelince olmaz suç, ama bizim yüce dinimiz İslam'a kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e gelince ifade özgürlüğü. Bu hem ahlaksızlıktır hem de alçaklıktır. Bunu çifte strandartla nitelendirmek yetersizdir. Sizlerin de bu eylemleri kınamak için, çok etkin eylemler düzenlediğinizi, faaliyetler yaptığınızı biliyorum. Sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: DHA

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