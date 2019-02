Bakan Çavuşoğlu: “Bu ittifak vatanı için ölmeye hazır insanlar kurmuştur”

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ”Cumhur ittifakımız, Türkiye’nin bekasıdır, milletin aklıdır. Türkiye’yi gelecek hedeflere ulaştırmak için milletimizi birleştirmek için kurulmuştur. Bu ittifakı vatanını, milletini seven, bayrağı, devleti, vatanı için ölmeye hazır insanlar kurmuştur” dedi. Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Alanya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Açılışta Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Bizim ittifakımız, Cumhur ittifakımız, Türkiye’nin bekasıdır, milletin aklıdır. Türkiye’yi gelecek hedeflere ulaştırmak için milletimizi birleştirmek için kurulmuştur. Bu ittifakı vatanını, milletini seven, bayrağı, devleti, vatanı için ölmeye hazır insanlar kurmuştur. Diğer siyasi partilere oy vermiş Alanyalı hemşehrilerimiz gerçekleri gördü. Karşılarında kurulan ittifakın için de "HDP var mı? Bunlar hain mi, bunlar PKK’nın kontrolünde mi? Peki zillet ittifakı ne? Bunlar kontrol etmiyor mu? Peki bu zillet ittifakının içinde FETÖ var mı? Var. Bu ittifakı FETÖ kurmadı mı? Onlar kurdu. Cumhur İttifakı’nın içinde yer alan MHP ve AK Parti Türkiye’yi 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaştırmaya çalışıyor” dedi.

“Alanyalılar teröristlerin içinde olduğu bir ittifaka oy vermez”

Alanı dolduran kalabalığa "Zillet ittifakının içindeki hainler Türkiye’yi bölmek için çalışmıyorlar mı?" diye soran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:” "Peki siz bunlara geçit verecek misiniz? Nasıl biz PKK, DHKP-C, PYD, YPG’yi inlerine çukurlarına gömdüysek, sizler de bunları sandıkta, 31 Mart’ta gömmeyecek misiniz? Bu ittifakın içindeki partileri bir kenara bırakıyorum? Ne kadar hain varsa, ne kadar bölücü varsa, ne kadar terör örgütü varsa, bunların içinde. Alanyalılar teröristlerin içinde olduğu bir ittifaka oy vermez, vermeyecek. İşte daha fazla anlatmama gerek var mı? Cumhur İttifakı’na destek vermeniz için başka bir şey söylememe gerek var mı? Siz müsterih olun, milletimiz bunlara geçit vermez. Alanyalılar, Antalyalılar geçit vermeyecek. Siz müsterih olun, arkadaşlarımızı tekrar iş başına getirin.”

Türel: “Cumhur İttifakı olarak çok daha güçlüyüz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise yatırımlarıyla Alanya’yı marka şehir yapacaklarına vurguladı. Alanya’nın her zaman güzel olduğunu belirten Türel, “bugün Cumhur İttifakı olarak çok daha güçlüyüz. Memleketini ve vatanını seven herkesle güçleniyor Alanya ittifakına ve Antalya İttifakı oluyor. Kapalı kapılar ardında gizli görüşmelerle yapmıyoruz. Gönül gönüle kol kola memleketini seven kardeşlerimiz ve vatandaşlarımızla yapıyoruz. Başka ittifaklar içerisinde bir takım kirli pazarlıklar yapılıyor. Terör maşaları yer alıyor. Gönül ittifakımızda vatanını seven ülkesine sadık insanlarla yürüyoruz. Alanya’mızda da bundan böyle marka şehir olma yolunda vizyon sahibi projelerimizi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.