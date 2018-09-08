HABER

Bakan Çavuşoğlu: Bu saldırıların olabileceğini öngörüyorduk (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2018 17:43 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu: Bu saldırıların olabileceğini öngörüyorduk (1)

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Bizim tüm amacımız zaten bu saldırıları durdurmaktı. Bu saldırıların olabileceğini öngörüyorduk. Bir taraftan içeride radikal gruptan ılımlı grupları ayırmak için çok çaba sarf ettik. Gerçekten bunda önemli mesafeler de kat ettik. Ama bugün İdlib'de bulunan o terörist gruplar şu anda buraya saldıran rejim ve destekçileri tarafından Halep'ten, Hama'dan, Doğu Guta'dan hatta güneyden Dara'dan koridorlar açılarak gönderildi ya da bizzat getirildi" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir''Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir'
MHP'li Enginyurt: Fındık 15 liradan aşağı kurtarmazMHP'li Enginyurt: Fındık 15 liradan aşağı kurtarmaz
Bakan Turhan: Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyorBakan Turhan: Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

CHP'den Tahran zirvesi açıklaması

CHP'den Tahran zirvesi açıklaması

CHP'de deprem! Hep birlikte istifa ettiler

CHP'de deprem! Hep birlikte istifa ettiler

Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!

Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.