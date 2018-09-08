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Bakan Çavuşoğlu: Bu saldırıların olabileceğini öngörüyorduk (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2018 18:18 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Bizim tüm amacımız zaten bu saldırıları durdurmaktı. Bu saldırıların olabileceğini öngörüyorduk. Bir taraftan içeride radikal gruptan ılımlı grupları ayırmak için çok çaba sarf ettik. Gerçekten bunda önemli mesafeler de kat ettik. Ama bugün İdlib'de bulunan o terörist gruplar şu anda buraya saldıran rejim ve destekçileri tarafından Halep'ten, Hama'dan, Doğu Guta'dan hatta güneyden Dara'dan koridorlar açılarak gönderildi ya da bizzat getirildi" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu: Bu saldırıların olabileceğini öngörüyorduk (1)Bakan Çavuşoğlu: Bu saldırıların olabileceğini öngörüyorduk (1)
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