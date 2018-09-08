Bakan Çavuşoğlu: Bu saldırıların olabileceğini öngörüyorduk (3)

‘BU BİR SALDIRIDIR, GEÇECEK’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Alanya ilçesine yayın yapan Yeni Alanya Gazetesi’nin 51’inci yıl dönümü kutlama törenine katıldı. Törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na bağlı yaklaşık 50 cemiyet başkanı, protokol üyeleri ve davetliler de yer aldı. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, dövizdeki dalgalanmalara değindi. Döviz dalgalanmalarının saldırı olduğunu belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu bir saldırıdır, geçecek. Cumhurbaşkanlığımızın da liderliğinde ciddi çalışıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Güçlü bir banka disiplinimiz var. Mali disiplinimizi asla bozmadık. Merkez Bankası rezervlerimiz de öyle. Bu saldırının arkasında sadece ABD var dersek aldanırız. Bazı ülkelerin olduğunu biliyoruz, kardeş Müslüman ülkeler de var. Bunun üstesinden de geleceğiz. Krizlerde nasıl güçlendiysek, bunu da atlatacağız. Bu krizi atlattıktan sonra, Türkiye’yi kimse tutamaz. Alt yapıda, üst yapıda tüm hedeflerimize ulaşacağız. Allah’tan başka kimse bizi yolumuzdan döndüremez. Milletçe tek yürek olduk. Bu süreçte milletimizin sergilediği duruş çok önemli oy versin ya da vermesin. MHP’yle ittifak kurduk, oy verenler kadar vermeyenlerden de çok ciddi destek gördük. Uyanan bir milletiz. Sürekli ‘Bundan nasıl fayda sağlayabiliriz’ diye düşünenler, etik olmayan, kanuna aykırı hareket eden var. Devlet bunlardan hesabını sorar. Kanuna aykırı hareket edenlerden devlet hesap sorar ve soracaktır” dedi.

‘ABD İLE SURİYE KONUSUNDA TEMASLARIMIZ VAR’

İdlib konusuna da değinen Çavuşoğlu, “İnsani dramların yaşanmaması, felaketlerin yanı başımızda ortaya çıkmaması için çaba sarf ediliyor. İnsani politikamız gereği, bu çatışmaları durdurmak için ikili ve üçlü düzeyde yoğun çaba sarf ediyoruz. Suriye’yle yakından ilgilenen tüm aktörlerle temasımız var. ABD’yle Suriye konusunda da temaslarımız var. O başkadır, bu başkadır. Bu uluslararası çaba gerektiren bir durumdur. İnsani dış politikamızın gereği olarak göç oluşmaması, insanların evlerini terk etmemesi ve yüzlerce insanın ölmemesi için çabamızı sarf edeceğiz. Şu anda bizi sevenlerin ve sevmeyenlerin söylediği, ’Bunu engellerse Türkiye engeller.’ Türkiye’nin Suriye politikasını, Suriye’nin geleceğini düşünen ve teröristlerden temizlenmesi için çaba sarf eden şehit veren bir ülke olduğumuz için, herkes Türkiye’ye güveniyor” diye konuştu.

Konuşmaların sonunda tüm cemiyet başkanları, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na kentlerine özgü hediyeler verdi. Pasta kesiminin ardından kutlamalar Neco konseriyle devam etti.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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