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Bakan Çavuşoğlu: ”Bundan sonraki süreçte turist sayısı artarken kaliteyi de artıracağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2019 18:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Alanya turizmin başlangıç noktasıdır ve bu sene görüyoruz rakamlar atıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Alanya turizmin başlangıç noktasıdır ve bu sene görüyoruz rakamlar atıyor. Gelen turist sayısı ve Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na inen uçak sayısı. Bundan sonraki süreçte sayı artarken kaliteyi de inşallah artıracağız" dedi.
Antalya’nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret etti. Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’li Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret eden Çavuşoğlu’nu AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP ve AK Parti’nin ilçe yöneticileri ve belediye çalışanları belediye girişinde karşıladı.

“Alanya’mıza hak ettiği hizmetleri inşallah yerine getireceğiz”
Başkan Yücel’e hayırlı olsun temennisinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Bugün Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i tebrik etmek için geldim. Seçimlerden hemen sonra telefonda tebrik etmiştim. Geçen gelişimde kendisi kardeş şehir ziyareti için yurtdışındaydı ve belediyede ziyaret edememiştik. Öncelikle bir kez daha cani gönülden tebrik ederim. Geçen 5 yıl içerisinde Alanya’mıza güzel hizmetlerde bulundu. Seçim zamanında gayet güzel ve uyumlu bir şekilde Cumhur İttifakı olarak güzel bir çalışma yaptık. Adem Murat Yücel kardeşim önümüzdeki 5 sene içinde güzel projeler ortaya koydu. Halkımız hem geçen dönemki güzel hizmetlere teşekkür etmek için hem de gelecek dönemde de yine güvendiğini vurgulamak için çok güçlü bir şekilde tekrar belediye başkanımızı koltuğuna oturttu. Bundan sonra başkanımızın haklımıza sunduğu proje ve vaatlerimizi hayata geçireceğimizden hiç şüphemiz yok. Bizde kendisine elimizden gelen tüm desteği teşkilatlarımız olarak vereceğiz. Ankara’dan bitmesi gereken tüm işlerin takipçisi olacağız. El ele omuz omuza çalışarak Alanya’mıza hak ettiği hizmetleri inşallah yerine getireceğiz. Alanya’mız çok daha güzel olacak. Alanya bizim için kıymetli İlk turizm Alanya’da başladı. Dolasıyla turizmin başlangıç noktasıdır Alanya ve bu sene görüyoruz rakamlar atıyor. Gelen turist sayısı ve Alanya- Gazipaşa Havalimanı’na inen uçak sayısı. Bundan sonraki süreçte sayı artarken kaliteyi de inşallah artıracağız. Turizm’den elde ettiğimiz geliri kişi başı bin dolara yükseltmek için ne yapacağımızı beraber değerlendireceğiz” dedi. Konuşmaların ardından Başkan Yücel, Bakan Çavuşoğlu’na Selçuklu ambleminin olduğu tablo ve çeşitli hediyeler verdi.
Bakan Çavuşoğlu’nun bir sonraki Alanya programında ise Ocean Man Türkiye 2019 Açık Su Yarışı’nın ödül törenine katılacak.

Bakan Çavuşoğlu: ”Bundan sonraki süreçte turist sayısı artarken kaliteyi de artıracağız"

Bakan Çavuşoğlu: ”Bundan sonraki süreçte turist sayısı artarken kaliteyi de artıracağız"

Bakan Çavuşoğlu: ”Bundan sonraki süreçte turist sayısı artarken kaliteyi de artıracağız"

Bakan Çavuşoğlu: ”Bundan sonraki süreçte turist sayısı artarken kaliteyi de artıracağız"

Bakan Çavuşoğlu: ”Bundan sonraki süreçte turist sayısı artarken kaliteyi de artıracağız"

Bakan Çavuşoğlu: ”Bundan sonraki süreçte turist sayısı artarken kaliteyi de artıracağız"

Bakan Çavuşoğlu: ”Bundan sonraki süreçte turist sayısı artarken kaliteyi de artıracağız"

Bakan Çavuşoğlu: ”Bundan sonraki süreçte turist sayısı artarken kaliteyi de artıracağız"

Bakan Çavuşoğlu: ”Bundan sonraki süreçte turist sayısı artarken kaliteyi de artıracağız"

Bakan Çavuşoğlu: ”Bundan sonraki süreçte turist sayısı artarken kaliteyi de artıracağız"

Bakan Çavuşoğlu: ”Bundan sonraki süreçte turist sayısı artarken kaliteyi de artıracağız"

Bakan Çavuşoğlu: ”Bundan sonraki süreçte turist sayısı artarken kaliteyi de artıracağız"

Bakan Çavuşoğlu: ”Bundan sonraki süreçte turist sayısı artarken kaliteyi de artıracağız"

Bakan Çavuşoğlu: ”Bundan sonraki süreçte turist sayısı artarken kaliteyi de artıracağız"

Bakan Çavuşoğlu: ”Bundan sonraki süreçte turist sayısı artarken kaliteyi de artıracağız"

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