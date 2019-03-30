Alanya Ziraat Odası tarafından bir restoranda düzenlenen toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Millet İttifakı’na değinerek, "Demokrasilerde siyasi partiler de olacak ittifaklar da olacak ama bir ittifakın içine PKK bizzat kendi adamlarını yerleştirse buna Millet İttifakı diyemeyiz. Bunun adı Millet İttifakı değil zillet ittifakı, illet ittifakı olur" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odası tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Burada kürsüye davet edilen Çavuşoğlu, Alanya’da turizm kadar tarımın da önem olduğunu aktardı.

"Biz hem tüketiciyi hem üreticiyi korumak istiyoruz"

Çavuşoğlu, "Ziraat Odası tarımın gelişmesi için önemli bir rol oynamaktadır. Ben de bir çiftçi çocuğuyum bazen Dışişleri Bakanı olunca tarımdan anlamazlar sanıyorlar ama bu konuları anlatınca konulara hakim olduğumu anlayınca şaşırıyorlar. Tarımın ne olduğunu ne kadar meşakkatli olduğunu biliyorum. Bazen çok zorluklarla karşı karşıya geliyoruz. Gündem o kadar yoğun ki herkes bu tempoya nasıl yetişiyorsun diyor ama biz zaten o zamanlar böyle yetiştik. İyi ki zorluk içerinde yetiştik her şeye hamdolsun dayanıklıyız. Bir de Amerika’da öğrenciyken çok çalıştık, bazen uykusuz kaldık ama iyi ki böyle büyüdük. Esasen Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ile çiftçinin ve tarımın kıymetini her zaman biliyoruz ve destekliyoruz. Bazen çiftçiye destek yok diye demagojiler yapılıyor ama rakamları ortaya koyduğumuzda gerçekten çiftçiye son 17 yılda ne kadar destek verdiğimiz ortada. Bir gerçek daha var, özellikle dövizdeki krizde fırsatçıların da bunu kullanmasıyla girdi ve maliyetler yükseldi. Bunu düşürmek bizim görevimiz. Biz hem tüketiciyi hem üreticiyi korumak istiyoruz. İkisini de korumak için tedbir almamız gerekiyor. Arada para kazanan rantçılar var. Bunları ortadan kaldırmamız lazım. En son tanzim dahil buna geçici tedbirler aldık. Seçimden sonra kalıcı çözümler almamız lazım" dedi.