Bakan Çavuşoğlu: "Burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Burada PKK-YPG devleti kurmak istiyorlardı, büyük bir oyundu. Bunun başını da Fransa ve İsrail çekiyor. Bugüne kadar hiçbirinden de bugüne kadar böyle bir çaba içinde olmadık diyende olmadı. Kıyametin kopmasının sebebi budur" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 4. Uluslararası Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu’nun yanı sıra ilk ders olarak ‘Sahada ve masada güçlü diplomasi’ konulu ilk derse katıldı. Bakan Çavuşoğlu, konferanstan çok mutlu olduğunu dile getirerek Türkiye ile Almanya’nın birbirine güçlü bağlarla bağlı iki Avrupa ülkesi olduğunu söyledi.

Dünyada hızlı bir değişim olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “2. Dünya Savaşı’ndan sonra Soğuk Savaş dönemi vardı. Soğuk Savaş bitince artık batının liderlik ettiği tek kutuplu dünyaya gittik. Bugün ise çok kutuplu bir dünyaya gidiş var. Çin, Hindistan, Afrika ülkeleri, Güney Doğu Asya ülkeleri bende varım diyor. Ekonominin gücünün Asya’ya doğru kaydığını görüyoruz" diye konuştu.

Tüm dünyada ciddi bir değişim olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Bu değişim ve dönüşüm sonucunda karşı karşıya kalınan sorunların üstesinden nasıl geleceğiz. Bugün dünyadaki çatışmaların yüzde 60’ı bizim coğrafyamızda. Bunun için ne yapmak gerekir? Türk dış politikası nasıl şekillenmelidir. Her zaman barıştan yanayız, ülkemizde de ülkemizin ötesinde de" dedi.

Çavuşoğlu, dünyada arabuluculuk mekanizması denilince akla gelen ilk ülkenin Türkiye olduğunu da kaydetti. Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Dünyada söz sahibi olmak istiyorsak tek tarafa bakarak diplomatik politika yürütülemez. Tüm dünyayı göreceksiniz. Eskiden batı merkezdi. Ama Türkiye’nin çıkarı tüm dünyadır, herhangi bir coğrafya değil. İkili düzeyde her yerde olmamız gerekir. Afrika’da 42 büyükelçiliğe ulaştık. Tüm kurumlarımızla Afrika’da ve tüm dünyada var olacağız. Temsilcilik sayımız 246’ya ulaştık. Dünyanın her yerinde misyonlarımızı gücümüzü artıracağız, bayrağımızı dalgalandıracağız.”diye konuştu.

"Suriye’de kalıcı çözüm için çaba sarfediyoruz."

Bazen diplomasinin yetersiz kaldığı durumlar olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Diplomasinin yetersiz kaldığı durumda başka adımlar atmaya tereddütte kalmayacaksınız. Suriye’de son başlattığımız Barış Pınarı harekatı tamda bunu anlatıyor. Biz Suriye’nin öncelikle istikrarını istiyoruz, sınır bütünlüğü noktasında herkesten fazla hassasız. Yönetilemeyen bir Suriye’den çok Türkiye etkilenir. Suriye’de terör örgütlerinin bulunmasını istemeyiz. Suriye’de kalıcı çözümün siyasi çözüm olduğunu çok iyi biliyoruz. Birkaç gün önce Rusya ve İran Dışişleri Bakanı ve BM ile ateşkesin olması ve çatışmaların durması için en fazla çaba sarf eden ülkeyiz" şeklinde konuştu.