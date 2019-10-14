HABER

Bakan Çavuşoğlu: "Burada sadece terör örgütü hedef alınıyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2019 12:05 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı’na yönelik Türk Dili Konuşan Ülkeler (Türk Konseyi) 7.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı’na yönelik Türk Dili Konuşan Ülkeler (Türk Konseyi) 7. Zirvesi’nde gerçekleştirdiği konuşmasında “Burada sadece terör örgütü hedef alınıyor ve sivil kayıpların, sivil yaralanmaların en aza indirilmesi ve bunun engellenmesini öncelik haline getiren bir yaklaşım gerçekleştirilmekte" dedi.
"Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 15 Ekim Salı günü yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler (Türk Konseyi) 7. Zirvesi çerçevesinde konseye üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tilevberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı.
Bakan Çavuşoğlu toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında Barış Pınarı Harekatı’na değindi. ABD ile Güvenli bölge oluşturulmaya çalışıldığını ancak başarılı olunamadığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Bizim hedeflerimiz açık. Güvenliğimize yönelik terör tehdidinin elimine edilmesi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak ve bunu sağlamak. YPG’nin buradaki ayrılıkçı gündemini engellemek ve bunlarla birlikte barışçıl ve güvenli bölgenin oluşturulması. Sadece Türkiye için değil ilgili olan herkes için, Budapeşte için de diğer ülkeler için de önemli olan bir güvenli bölgenin oluşturulması” ifadelerini kullandı.
“Bu operasyon sınırlı” diyen Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Burada sadece terör örgütü hedef alınıyor ve sivil kayıpların, sivil yaralanmaların en aza indirilmesi ve bunun engellenmesini öncelik haline getiren bir yaklaşım gerçekleştirilmekte. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bu birlik bizim için öncelik. Yine aynı şekilde Suriye halkının meşru temsili çok çok önemli. Bütün azınlıkların ve unsurların temsil edilebileceği bir sürecin edilmesi. Özellikle Azerbaycan ve Macaristan’a da destek açıklamalarından dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim bu çerçevede DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik adımlarımız söz konusu. Bizler bu süreçte sadece yabancı terör unsurların gelmesi değil bu bölgede her türlü adımı atmakta kararlıyız. Yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ve Türkiye’deki Suriyelilerin PKK/YPG ve DEAŞ’tan temizlemiş olduğumuz bölgelere dönmesini sağlama konusu bizler için hedef ve öncelik. Operasyon bölgesinde operasyon sonrasında güvenli bir şekilde insanların yaşaması gerekmekte."

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Münbiç konusunda kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Münbiç konusunda kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız”
Devlet Bahçeli, mesaiye başladıDevlet Bahçeli, mesaiye başladı

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan başkanlığında toplanmışlardı! Büyükşehirler 'WhatsApp' grubu kuruldu

İlk karar hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine bir tepki de AK Parti'den

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

MHP'den teşkilatlara Devlet Bahçeli'nin talimatıyla genelge

MHP'den teşkilatlara Devlet Bahçeli'nin talimatıyla genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.