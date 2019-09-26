Bakan Çavuşoğlu, Burindili mevkidaşı ile görüştü

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Brundi D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Ezechiel Nibigira ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. \nBirle\u015fmi\u015f Milletler (BM) 74. Genel Kurulu i\u00e7in ABD\u2019de bulunan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu Brundi D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Ezechiel Nibigira ile bir araya geldi.PARTNERInstagram payla\u015f\u0131mlar\u0131 sayesinde 18 ya\u015f\u0131nda zengin oldu!Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu Alman mevkida\u015f\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcBakan G\u00fcl: \u00c7ocuklar\u0131 da\u011fa de\u011fil spor merkezlerine g\u00f6t\u00fcrece\u011fiz (2)