Bakan Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Petricek'e taziyelerini bildirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural'ın vefatı dolayısıyla Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'e taziyelerini bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Çek mevkidaşı telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Çek futbolcu Josef Sural'ın vefatı sebebiyle Petricek'e başsağlığı diledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Irak'taki temaslarını bugün tamamladıktan sonra Slovakya'ya yapacağı ziyaret öncesinde, Alanya'ya uğrayıp Sural için düzenlenecek törene katılması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'de dün yapılan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından, konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın, Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

