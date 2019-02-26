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Bakan Çavuşoğlu: Çekilme sürecini nasıl koordine edeceğimizi konuşuyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 20:37 | Son Güncelleme

'GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI'NIN MODERNİZASYONU İKİ TARAFIN DA YARARINA' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Genç İş Adamları Derneği'ni (ANGİAD) ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu: Çekilme sürecini nasıl koordine edeceğimizi konuşuyoruz (2)

'GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI'NIN MODERNİZASYONU İKİ TARAFIN DA YARARINA'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Genç İş Adamları Derneği'ni (ANGİAD) ziyaret etti. Dernekte düzenlenen toplantıda iş insanları ile buluşan Bakan Çavuşoğlu, yerel seçimlere değinerek Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki adaylarına destek istedi. Cumhur İttifakı'nın AK Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin yerel yönetimlerde bir marka ve büyük bir tecrübe olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "İnşallah tecrübelerini de Ankara'ya yansıtacaktır. Çankaya Belediye Başkanı adayımız Amber hanım da inşallah Çankaya'nın makus talihi değiştirecektir. Çankaya'nın artık değişime tabii tutulması gerekiyor" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının devamında ANGİAD'ın Ankara ve Türkiye'yi ilgilendiren birçok konuda faal olduğunu ve dış politikayı takip ettiğini belirterek, "Bizde yoğun aktif dış politikamızı başarılı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Gücümüzü de milletimizden alıyoruz. Bir taraftan sorunlar var doğru, o sorunlar ile baş etmemiz lazım, çözüm bulmamız lazım. Etrafımızda çok ciddi sorunlar var, yönetilemeyen ülkeler var ve terör problemi var. Az çok ülkemize de etkisi olur ama biz bunların üstesinden gelmek için gayret gösteriyoruz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Ülkemiz ve iş dünyamız için fırsatların değerlendirilmesi ya da yeni fırsatların oluşturulması için çok çalışıyoruz" dedi.
Konuşmasının devamında Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmek için 6 kriter kaldığını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Bu 6 kriterle ilgili ortak çalışma grupları bir araya geliyor, 2'şer defa toplandı. Müzakereleri Avrupa Birliği ile yapıyoruz. Diğer taraftan Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu iki tarafın da yararına. Üyelik süreci akamete uğradığı ve gereksiz uzadığı için bunun da bir an önce güncellenmesi de her iki tarafın yararına. Bunun için çok çalışıyoruz."

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Bakan Çavuşoğlu: Çekilme sürecini nasıl koordine edeceğimizi konuşuyoruz (2)

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