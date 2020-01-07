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  4. Bakan Çavuşoğlu Cezayirli mevkidaşıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu Cezayirli mevkidaşıyla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir’de ülkenin Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere dün Cezayir’e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir’de ülkenin Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere dün Cezayir’e geldi. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Cezayir’de gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirmesi öngörülüyor.

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