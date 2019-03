"CHP üzerinden PKK bizzat PKK destekçilerini listelere yerleştiriyorlar"

Bölücü terör örgütü PKK’nın CHP üzerinden örgüt destekçilerini belediye meclis listelerine yerleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu vatanı bölmek isteyenler var. Hain her zaman olmuştur. Devleti bölmek isteyen terör örgütleri her zaman var. Her yolu denediler ama başaramadılar. En sonunda hain darbe girişiminde bulundular yine başaramadılar, milletçe birleştik darbeyi birlikte yendik. Çukur eylemleri yaptılar, sözde kantonlar oluşturdular o çukurlara gömüldüler. Dağlara çıktılar oradaki inlerinden bize saldırmaya çalıştılar oradaki inlerinde gömdük. Şimdi yeni bir metot denediler. O da bu seçim öncesi ittifaklarla o müsaade etmediğimiz teröristlerin artık siyaset yoluyla ve şu anda ’Millet İttifakı’ dedikleri bize göre ’Zillet İttifakı’nın içinde özellikle CHP aracılığıyla artık tüm şehirlerimize sızmaya çalışıyorlar. İzmir belediye başkanı adayının belirlenmesi işte bu yöntemle olmuştur. Tesadüf değildir. İzmir’de ve Türkiye’de sözde HDP’nin yerleştirdiği tüm belediye meclis üyeleri bizzat PKK tarafından yerleştirilmiştir. Şimdi kayyumlar oldu evet. O kayyumlardan önce o belediyelerde devletimizin verdiği paralar ve milletimizin cebinden çıkan paralar teröristlere gitti. Ağrı’da 1 buçuk yıl içerisinde kayyum olan valimiz şehre neler yapmış. Tunceli’de eskiden saat akşam 7’de eve girmek zorundaydı insanlar. Şimdi gece 1 buçuğa kadar sokaklarda parklarda dolaşıyorlar. Oralarda başarısız oldular şimdi İstanbul’da, İzmir’de her yerde CHP üzerinden PKK bizzat PKK destekçilerini listelere yerleştiriyorlar. Ama İzmirliler buna müsaade etmez" şeklinde konuştu.