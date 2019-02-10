Bakan Çavuşoğlu: “CHP’nin içinde terör örgütlerini destekleyenler var”

Antalya’nın Alanya ilçesinde MHP ve AK Parti İlçe Teşkilatları istişare toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Allah’tan başka bir şeyden korkmayanlarla ittifak yapıyoruz. Onlar varsınlar ittifakı bozmak için fitne yapsınlar. Kılıçdaroğlu işi gücü bırakmış güya çok akıllı, kışkırtarak ittifakı zedeleyecek. Senin aklın çalışsaydı zamanında SSK’yı batırmazdın. İşte kendi teşkilatların, partin bugün görüyoruz ki DHKP-C’li teröristlere teslim. Her zaman söylüyorum CHP’nin içinde DHKP-C var, CHP’nin içinde PKK’yı destekleyenler var. Mahkemeye versinler” dedi.

MHP ve AK Parti Alanya İlçe Teşkilatları ev sahipliğinde bir restoranda gerçekleşen kaynaşma ve istişare toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı ve adayı Adem Murat Yücel ile çok sayıda davetli katıldı.

“Cumhur İttifakını kurarken bunun bir beka meselesi olduğunun altını çizdik”

Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı’nın çok önemli olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı’na bir seçimi kazanmak olarak bakılmayacağını aktaran Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli bu ittifakı, neden, niçin oluşturdu. Hedef neydi? Bunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Dış politikada diklenmeden dik durabiliyorsanız, bunun haklı davanızda bunu yapabilirsiniz ama arkanızda da ciddi bir gücün olduğunu hissederseniz işte ülkenin milletin davasını çok daha güçlü savunursunuz. Bu gücü sadece AK Parti tabanında almadık. Yıllardır MHP’ye gönül vermiş başta Bahçeli olmak üzere desteğini gördük, gücünü hissettik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakı cumhurbaşkanlığını kazanmak için değil istikrarını güçlendirmek için kurduk. Cumhur İttifakını kurarken bunun bir beka meselesi olduğunun altını çizdik. Biz bu ittifakı kurarken davamızı ve ülkümüzü birleştirdik. Türkiye ve millet sevdasıyla birleştirdik. Elbette önümüzdeki seçimleri kazanacağız. Hep de büyük zaferlerle kazanacağız. Milletimizin, Antalya’nın, Alanya’nın zaferi olacak ama unutmayalım bizim Türkiye ve milletimiz için daha büyük hedeflerimiz var. Bugün 20 sene öncesine gidin tüm zorluklara rağmen geldiğimiz nokta çok iyi ama bununla yetinmeyeceğiz. Bu millet daha iyisini hak etmiyor mu? O yüzden cumhuriyetimizin 100 yılına 2023 yılına çok güçlü bir Türkiye olarak girmek ortak davamız ve ülkümüzdür” dedi.