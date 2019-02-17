Bakan Çavuşoğlu: “Cumhur İttifakı’na ihanet edenler bunun bedelini öder”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı’na ihanet edenlerin bunun bedelini ödeyeceğini belirterek, "Bu süreçten trenden inenler bir daha geri binemez. Biz devlet, millet bekası diyeceğiz, birileri kalkıp nefsini düşünecek. Koltuk sevdasıyla davasına ihanet edenlerin bizimle işi olmaz. İster AK Parti olsun, ister MHP. Bunu kabullenemeyiz" dedi.

Antalya’da programlarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Elmalı ilçesinin ardından Korkuteli ilçesine geçerek, Cumhur İttifakı Seçim Merkezi’nin açılışına katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda adayı Menderes Türel’i yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, son 5 yıldır yapılanları bildiklerini kaydetti. CHP zihniyetinin Antalya’yı 10-15 sene geriye götürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, “Bu zihniyete Antalya’yı tekrar emanet eder misiniz? O zaman çok çalışacağız” dedi.

“O ittifakın amacı da yapmak, imar etmek değil, yıkmak ve yakmak”

Ankara’dan gelen destekle Antalya’ya gelen gücü birleştirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, “Raylı sistemin ilk test sürüşünü yaptık. 12 kilometre, 4 buçuk ayda bitirildi. İşte bu vizyondur. Evet şimdi biz bu seçime Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Bu ittifak herhangi bir kişiyi belediye başkanı olarak seçtirmek değildir. Bu ittifakın içinde teröristler yoktur ve olamaz. Zillet ittifakında HDP var mı, var, terörist var mı, evet var. O ittifakın amacı da yapmak, imar etmek değil, yıkmak ve yakmak” diye konuştu.