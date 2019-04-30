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Bakan Çavuşoğlu: “Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 18:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, “Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız” dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Venezuela’da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, “Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Venezuela’da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz. Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalogla çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız” ifadesini kullandı.

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