Bakan Çavuşoğlu: “Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, “Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Venezuela’da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz. Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalogla çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız” ifadesini kullandı.

