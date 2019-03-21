Bakan Çavuşoğlu, Diriliş Ertuğrul dizi ekibiyle söyleşiye katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, kendisine Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili "Bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım" dediğini aktardı.

Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Amfi Tiyatro'da düzenlenen "Gençlik Söyleşileri" programı için, Diriliş Ertuğrul dizisinin kıyafetlerini giyerek atlar üzerinde gelen bir grubun oluşturduğu kortejle karşılandı.

Diriliş dizi filminin oyuncularından Engin Altan Düzyatan, Nurettin Sönmez ve Celal Al, yönetmen Metin Günay, senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ'ın da yer aldığı söyleşi programında konuşan Çavuşoğlu, Diriliş Ertuğrul dizisinin bir bölümünün Alanya'da çekildiğini, bu bölümlerin iki hafta sonra yayımlanacağını söyledi.

Alanya'da eğitime önem verdiklerini, ilçede bir devlet ve bir vakıf üniversitesi bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Her iki üniversitenin kurulmasında çalışmayı Allah nasip etti, emeğimiz var. Bu devlet üniversitesini kurarken Akdeniz Üniversitesi fakültelerini yüksekokullarını birleştirdik ve Ankara'da bu üniversitenin kurulması için gerekli adımları attık ve kuruldu. Bu aşamada tüm Alanyalılar sağ olsunlar, 'sizin isminizi koyalım' dediler. Ben buna itiraz ettim. Biz siyasetçiyiz, hizmeti ismimiz verilsin diye yapmıyoruz. Prensip olarak buna karşıyım. İkincisi böyle bir üniversite kuruyorsak bu şehri fethedip bize hediye eden ecdadımızın ismini vermemiz lazım. O yüzden Alaaddin Keykubat isminin verilmesini teklif ettim. Alanyalılar memnun oldu. " dedi.