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Bakan Çavuşoğlu, Diriliş Ertuğrul dizi ekibiyle söyleşiye katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 19:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "(Venezuela lideri Maduro) 'Bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım' dedi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, kendisine Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili "Bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım" dediğini aktardı.

Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Amfi Tiyatro'da düzenlenen "Gençlik Söyleşileri" programı için, Diriliş Ertuğrul dizisinin kıyafetlerini giyerek atlar üzerinde gelen bir grubun oluşturduğu kortejle karşılandı.

Diriliş dizi filminin oyuncularından Engin Altan Düzyatan, Nurettin Sönmez ve Celal Al, yönetmen Metin Günay, senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ'ın da yer aldığı söyleşi programında konuşan Çavuşoğlu, Diriliş Ertuğrul dizisinin bir bölümünün Alanya'da çekildiğini, bu bölümlerin iki hafta sonra yayımlanacağını söyledi.

Alanya'da eğitime önem verdiklerini, ilçede bir devlet ve bir vakıf üniversitesi bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Her iki üniversitenin kurulmasında çalışmayı Allah nasip etti, emeğimiz var. Bu devlet üniversitesini kurarken Akdeniz Üniversitesi fakültelerini yüksekokullarını birleştirdik ve Ankara'da bu üniversitenin kurulması için gerekli adımları attık ve kuruldu. Bu aşamada tüm Alanyalılar sağ olsunlar, 'sizin isminizi koyalım' dediler. Ben buna itiraz ettim. Biz siyasetçiyiz, hizmeti ismimiz verilsin diye yapmıyoruz. Prensip olarak buna karşıyım. İkincisi böyle bir üniversite kuruyorsak bu şehri fethedip bize hediye eden ecdadımızın ismini vermemiz lazım. O yüzden Alaaddin Keykubat isminin verilmesini teklif ettim. Alanyalılar memnun oldu. " dedi.

- "Dram filmi mantığının ezberini bozdu"

Dizinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ da 85 ülkede gösterilen ve 1 milyar izleyiciye ulaşan dizinin bu kadar büyük ses getireceğini düşünmediğini anlattı.

Zor şartlarda işe koyulduklarını, dizinin başladığı dönemde Türkiye'de eğitilmiş aynı anda koşan at olmadığını, aksiyon ekibinin bulunmadığını ifade eden Bozdağ, şunları söyledi:

"Kıl çadırların yapılması için bir çadır ustamız bile yoktu. İlk başladığında kimse projeye inanmadı. 120 dakika bir iş çekeceksiniz. Bir sürü dezavantaj vardı. İlk başlangıçta Metin ağabeyle (yönetmen) başladık. Gece gündüz nasıl çalışacağımızın ön çalışmasını yaptık. İlk etapta atları aldık ve atları eğittik. Kıl çadırlar için Aydın Didim'de bir köylü bulduk. Sağ olsun tüm köy bizim için çadır üretir hale geldi. Sonra yaklaşık 5 bin oyuncu baktık. 9 ay her şey iyi giderken İstanbul'da çıkan hortum bizim obayı dağıttı. O kriz ortamı bizim için avantaja döndü ve nihayetinde buraya geldik. Hikayeye ilk başladığında klasik dram mantığını anlatmışlardı. 'Aşk olması lazım, aşkın gösterilmesi lazım', dendi 'yoksa dizi tutmaz' denildi. Ama tuttu. Bu anlamda dram filmi mantığının ezberini bozdu. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bugün Venezuela lideri Maduro da dizimizi izliyor."

Bakan Çavuşoğlu'nun memleketine aşık biri olduğunu kaydeden Bozdağ, onun enerjisinin kendilerine de geçtiğini dile getirdi.

Kendilerine çok davet geldiğini ancak her yere yetişemediklerinin altını çizen Bozdağ, "Buraya büyük bir aşk ve şevkle geldik. Bunda en büyük etken bakanımız. Memlekete hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bizimle de çok ilgilendi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor"

Bakan Çavuşoğlu da eylül ayında Venezuela'ya gittiğinde ikili görüşmelerden sonra Diriliş Ertuğrul setinden son ziyaretindeki videoyu Maduro'ya gösterdiğini belirterek "Çığlık çığlığa ayağa kalktı. Dizideki tek tek isimleri saydıktan sonra sakinleşti ve sonra dedi ki 'Bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım' dedi. Bunları duyunca gurur duyuyoruz ve mutlu oluyoruz." diye konuştu.

- "Böyle projeleri hayal ettiğiniz şekilde yapamazsanız komik duruma düşersiniz"

Yönetmen Metin Günay, sırtlarında ağır bir yük olduğuna işaret etti.

Filme ilk başlarken atalarının hikayesinin altında kalmaktan korktuklarını, filmi o bilinçle yaptıklarını söyleyen Günay, "Bu proje doğru ekibin, doğru zamanda bir araya gelmesi, birbirine inanması ve samimiyetle sarılmasıyla başarılı oldu." dedi.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan da kendisine ilk teklif geldiğinde bunun gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü, bu tarz filmlerin daha önce örneklerini gördüğünü belirterek, "Böyle projeleri hayal ettiğiniz şekilde yapamazsanız komik duruma düşersiniz. Bu tarz projeler göründüğü gibi kolay değil. İyi oyuncu, yönetmen, yapımcı tek başına işe yaramıyor. Her şeyin tek bir vücut halinde hareket etmesi gerekiyor. Bütün parametreler doğru birleşti ve benim de role inanıp elimden geleni yapmak kalmıştı." diye konuştu.

Söyleşinin basına kapalı kısmında katılımcılar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diriliş: ertuğrul Alanya alkü Gençlik Söyleşileri

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