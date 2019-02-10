Bakan Çavuşoğlu dizi setini ziyaret etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çekimleri devam eden ’Yüzleşme’ adlı dizinin seti ile Rus Kültür ve Eğitim Derneğini ziyaret etti.

Alanya’da ilk olarak MHP ve AK Parti Alanya İlçe Teşkilatları ev sahipliğinde bir restoranda gerçekleşen kaynaşma ve istişare toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, buradan da Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi ve Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi binası açılısında yer aldı. Çavuşoğlu, daha sonra ilçede çekimleri süren ‘Yüzleşme’ adlı dizinin oyuncu ve teknik ekibiyle bir araya geldi. Başrollerini Uğur Yücel, Engin Öztürk ve Hande Doğandemir’in paylaştığı Yüzleşme adlı dizi setinde, yönetmen ve oyuncularla bir araya gelen Çavuşoğlu, dizi ekibiyle bir süre sohbet etti. Çavuşoğlu daha sonra Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği’nde yerleşik Ruslarla bir araya geldi. Dernek Başkanı Ekaterina Gündüz ile Bağımsız Alanya Belediye Başkan Adayı Anastasia Petrova Çetinkaya’nın bulunduğu ziyarette Çavuşoğlu bir süre sohbet etti. Başkan Gündüz daha sonra Çavuşoğlu’na çeşitli hediyeler verdi.

