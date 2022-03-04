Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Tahliye edilen vatandaşların sayısı 11 bin 24 oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili Twittter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna’dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" dedi. (DHA)

Bugün Ukrayna’dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1️⃣1️⃣.0️⃣2️⃣4️⃣ oldu.



Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. ???????? pic.twitter.com/cOKMxvVEKh — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 4, 2022



