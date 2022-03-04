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  4. Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Tahliye edilen vatandaşların sayısı 11 bin 24 oldu

Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Tahliye edilen vatandaşların sayısı 11 bin 24 oldu

04.03.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri müdahale nedeniyle Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi sürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün yola çıkan 310 kişi ile toplam tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 11 bin 24 olduğunu açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Tahliye edilen vatandaşların sayısı 11 bin 24 oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili Twittter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna’dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu
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