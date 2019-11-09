Bakan Çavuşoğlu EİT Dönem Başkanı seçildi

EİT Dönem Başkanı seçilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İstediğimiz hedefleri gerçekleştirmek için daha istekli ve hevesli olmalıyız. Bugün yapmamız gereken şey bölge içi ticareti bağlılığını arttırmak, enerji verimliliğini de arttırarak turizmi yaygınlaştırmak. Önümüzdeki yol haritası hedefleri gerçekleştirmek için yeterlidir. 2025 Projesi bizim için bu anlamda çok değerlidir" dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT-ECO) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı Antalya’da düzenlendi. Türkiye’nin EİT Dönem Başkanlığını Tacikistan’dan devraldığı toplantı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT- ECO)Genel SekreteriDr. Hadi Soleimanpour, Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Khusrev Noziri ile EİT üye devletlerinin bakan ve bakan yardımclarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bakan Çavuşoğlu’nun EİT Dönem Başkanı seçilmesinin ve İstiklal Marşı okunmasının ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

"Ticaret hacmi 100 milyar doların altında"

Yeni dönemin başarılı olmasını temenni eden Bakan Çavuşoğlu, ekonomi ve ticarete yönelik sonuç odaklı projeler yürütüleceğini kaydetti. EİT bölgesindeki ticaret hacminin 100 milyar doların altında olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İstediğimiz hedefleri gerçekleştirmek için daha istekli ve hevesli olmalıyız. Bugün yapmamız gereken şey bölge içi ticareti bağlılığını arttırmak, enerji verimliliğini de arttırarak turizmi yaygınlaştırmak. Önümüzdeki yol haritası hedefleri gerçekleştirmek için yeterlidir. 2025 Projesi bizim için bu anlamda çok değerlidir, biz de teşkilatın dönem başkanı olarak bu yolda çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikle yapmamız gereken şey ticarete hak ettiği önemi vermektir. Bizim asıl amacımız burada Serbest Ticaret Anlaşmasını gerçekleştirmektir. Bunu başarabilmek için öncelikle ECOTA’yı gerçekleştirmemiz gerekmektedir. ECOTA gibi projelerin gerçekleştirilmesi ve ulaşım açısından önemli koridorların güçlendirilmesi bu açıdan çok önemlidir. Ticaretin kolaylaştırılması ilk adımlardan biri olmalıdır. Dünya Ticaret Örgütü dışındaki üyelerin de bu kuruluşa dahil olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.