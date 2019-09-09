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Bakan Çavuşoğlu, Erhürman ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 22:33 | Son Güncelleme

Bakan Çavuşoğlu, Erhürman ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ana muhalefet partisi lideri Erhürman ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "KKTC ana muhalefet lideri, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelerek son gelişmeleri değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, 8-9 Eylül tarihleri arasında KKTC'de temaslarda bulundu.

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CTP Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşme Tufan Erhürman

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